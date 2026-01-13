Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:40

Пионы в саду — как расставить акценты: простые идеи для эффектного ландшафтного дизайна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Пионы давно завоевали любовь садоводов: эти ароматные цветы радуют пышным цветением, неприхотливы в уходе и стойко переносят холода. С их помощью можно преобразить любой участок — от просторного сада до небольшой клумбы. Разберём, как грамотно вписать пионы в ландшафт, чтобы они раскрыли всю свою красоту.

Существует несколько основных способов размещения пионов. Китайские пионы (высотой 60–90 см) отлично подходят для клумб — их высаживают на расстоянии около 90 см друг от друга. Древовидные пионы и ито‑пионы эффектно смотрятся в одиночных посадках: для них выбирают место с утренним солнцем и дневной тенью, оставляя вокруг не менее полутора метров свободного пространства.

Лесные пионы предпочитают тенистые уголки — их можно сажать под кронами деревьев рядом с шалфеем, ирисом или дельфиниумом. Для оформления бордюров и заборов подойдут группы китайских пионов: в конце лета их листва скроют другие растения. При планировании посадок важно учитывать высоту сортов и сроки цветения, а также избегать затенения низкорослых видов.

Ранее сообщалось, что орхидея украшает дом своей изящностью, но добиться от нее цветения бывает непросто. Даже при правильном уходе растение иногда «застывает» и не выпускает стрелку. Есть доступный способ мягко подтолкнуть фаленопсис к пробуждению, используя обычный апельсин и немного меда.

Проверено редакцией
пионы
цветы
растения
советы
Марина Макарова
М. Макарова
