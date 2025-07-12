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12 июля 2025 в 07:37

Пицца на кефирном тесте без дрожжей: простой рецепт с хрустящей корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт пиццы станет настоящим спасением, когда хочется вкусной домашней выпечки без лишних хлопот. Тесто на кефире готовится за считанные минуты, не требует времени на подъем и дает идеальную хрустящую основу для любимой начинки.

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Готовится в 2 раза быстрее традиционной пиццы
  • Не требует дрожжей и длительного ожидания
  • Получается тонкой и хрустящей
  • Подходит для любого времени суток
  • Позволяет экспериментировать с начинками

Ингредиенты для теста (на 2 средние пиццы)

  • Кефир — 250 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Мука — около 680 г (возможно понадобится чуть больше или меньше)

Для начинки

  • Колбаса салями — 400 г
  • Консервированный болгарский перец — 1 банка
  • Репчатый лук — 3 средние луковицы
  • Томатный соус — 5–6 ст. л.
  • Твердый сыр — 300 г
  • Специи по вкусу (орегано, базилик, черный перец)
  • Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Пошаговый рецепт

  1. Приготовление теста:

    В глубокой миске смешайте кефир, яйца, растительное масло, соль и соду. Постепенно добавляйте просеянную муку, вымешивая мягкое, но не липкое тесто. Дайте ему отдохнуть 15–20 минут под полотенцем.

  2. Подготовка начинки:

    Колбасу нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами, перец — полосками. Сыр натрите на крупной терке.

  3. Формирование основы:

    Разделите тесто на 2 части. Раскатайте каждую в тонкий круг (около 5 мм толщиной). Переложите на противень, застеленный пергаментом.

  4. Сборка пиццы:

    Смажьте основу оливковым маслом, затем равномерно распределите томатный соус. Выложите начинку: сначала колбасу, затем перец и лук. Посыпьте сыром и специями.

  5. Выпечка:

    Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте пиццу 12–15 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра.

Секреты идеальной пиццы

  • Для более хрустящей корочки можно предварительно подпечь основу 5 минут без начинки
  • Вместо консервированного перца можно использовать свежий, предварительно обжаренный
  • Готовую пиццу сбрызните оливковым маслом перед подачей
  • Дайте пицце немного остыть перед нарезкой — так сыр лучше держит форму

Эта пицца — идеальное решение для быстрого ужина или неожиданных гостей. Простота приготовления и отличный вкус делают рецепт достойным места в вашей кулинарной книге. Попробуйте — и вы убедитесь, что вкусная пицца не требует много времени и сложных ингредиентов!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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