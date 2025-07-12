Пицца на кефирном тесте без дрожжей: простой рецепт с хрустящей корочкой

Пицца на кефирном тесте без дрожжей: простой рецепт с хрустящей корочкой

Этот рецепт пиццы станет настоящим спасением, когда хочется вкусной домашней выпечки без лишних хлопот. Тесто на кефире готовится за считанные минуты, не требует времени на подъем и дает идеальную хрустящую основу для любимой начинки.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Готовится в 2 раза быстрее традиционной пиццы

Не требует дрожжей и длительного ожидания

Получается тонкой и хрустящей

Подходит для любого времени суток

Позволяет экспериментировать с начинками

Ингредиенты для теста (на 2 средние пиццы)

Кефир — 250 мл

Яйца — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Мука — около 680 г (возможно понадобится чуть больше или меньше)

Для начинки

Колбаса салями — 400 г

Консервированный болгарский перец — 1 банка

Репчатый лук — 3 средние луковицы

Томатный соус — 5–6 ст. л.

Твердый сыр — 300 г

Специи по вкусу (орегано, базилик, черный перец)

Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Пошаговый рецепт

Приготовление теста: В глубокой миске смешайте кефир, яйца, растительное масло, соль и соду. Постепенно добавляйте просеянную муку, вымешивая мягкое, но не липкое тесто. Дайте ему отдохнуть 15–20 минут под полотенцем. Подготовка начинки: Колбасу нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами, перец — полосками. Сыр натрите на крупной терке. Формирование основы: Разделите тесто на 2 части. Раскатайте каждую в тонкий круг (около 5 мм толщиной). Переложите на противень, застеленный пергаментом. Сборка пиццы: Смажьте основу оливковым маслом, затем равномерно распределите томатный соус. Выложите начинку: сначала колбасу, затем перец и лук. Посыпьте сыром и специями. Выпечка: Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте пиццу 12–15 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра.

Секреты идеальной пиццы

Для более хрустящей корочки можно предварительно подпечь основу 5 минут без начинки

Вместо консервированного перца можно использовать свежий, предварительно обжаренный

Готовую пиццу сбрызните оливковым маслом перед подачей

Дайте пицце немного остыть перед нарезкой — так сыр лучше держит форму

Эта пицца — идеальное решение для быстрого ужина или неожиданных гостей. Простота приготовления и отличный вкус делают рецепт достойным места в вашей кулинарной книге. Попробуйте — и вы убедитесь, что вкусная пицца не требует много времени и сложных ингредиентов!

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