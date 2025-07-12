Пицца на кефирном тесте без дрожжей: простой рецепт с хрустящей корочкой

Этот рецепт пиццы станет настоящим спасением, когда хочется вкусной домашней выпечки без лишних хлопот. Тесто на кефире готовится за считанные минуты, не требует времени на подъем и дает идеальную хрустящую основу для любимой начинки.
Почему стоит попробовать этот рецепт
- Готовится в 2 раза быстрее традиционной пиццы
- Не требует дрожжей и длительного ожидания
- Получается тонкой и хрустящей
- Подходит для любого времени суток
- Позволяет экспериментировать с начинками
Ингредиенты для теста (на 2 средние пиццы)
- Кефир — 250 мл
- Яйца — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Мука — около 680 г (возможно понадобится чуть больше или меньше)
Для начинки
- Колбаса салями — 400 г
- Консервированный болгарский перец — 1 банка
- Репчатый лук — 3 средние луковицы
- Томатный соус — 5–6 ст. л.
- Твердый сыр — 300 г
- Специи по вкусу (орегано, базилик, черный перец)
- Оливковое масло — 1–2 ст. л.
Пошаговый рецепт
Приготовление теста:
В глубокой миске смешайте кефир, яйца, растительное масло, соль и соду. Постепенно добавляйте просеянную муку, вымешивая мягкое, но не липкое тесто. Дайте ему отдохнуть 15–20 минут под полотенцем.
Подготовка начинки:
Колбасу нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами, перец — полосками. Сыр натрите на крупной терке.
Формирование основы:
Разделите тесто на 2 части. Раскатайте каждую в тонкий круг (около 5 мм толщиной). Переложите на противень, застеленный пергаментом.
Сборка пиццы:
Смажьте основу оливковым маслом, затем равномерно распределите томатный соус. Выложите начинку: сначала колбасу, затем перец и лук. Посыпьте сыром и специями.
Выпечка:
Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте пиццу 12–15 минут до золотистой корочки и расплавленного сыра.
Секреты идеальной пиццы
- Для более хрустящей корочки можно предварительно подпечь основу 5 минут без начинки
- Вместо консервированного перца можно использовать свежий, предварительно обжаренный
- Готовую пиццу сбрызните оливковым маслом перед подачей
- Дайте пицце немного остыть перед нарезкой — так сыр лучше держит форму
Эта пицца — идеальное решение для быстрого ужина или неожиданных гостей. Простота приготовления и отличный вкус делают рецепт достойным места в вашей кулинарной книге. Попробуйте — и вы убедитесь, что вкусная пицца не требует много времени и сложных ингредиентов!
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