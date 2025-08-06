Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Песто, который спасет твой ужин: как сохранить вкус Италии на месяцы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ярко-зеленый соус песто — это настоящий взрыв аромата и вкуса свежего базилика и орехов. Секрет сохранения этого лета в банке — правильный выбор ингредиентов и техника хранения.

Выбираем базилик и орехи

Для песто лучше всего подходят молодые листья базилика, собранные до начала цветения. Они максимально ароматные, их тщательно перебирают, промывают в холодной воде и аккуратно обсушивают, чтобы избежать потемнения.

Традиционно в песто идут кедровые орешки. Но можно заменить их кешью или миндалем — их предварительно слегка обжаривают на сухой сковороде до золотистого оттенка, чтобы раскрыть вкус.

Как правильно готовить

Чеснок очищают, удаляя сердцевину, — так он даст приятную пикантность без излишней остроты. Твердый сыр (пармезан или грана падано) натирают на самой мелкой терке.

Все ингредиенты — базилик, орехи, чеснок, сыр — помещают в чашу блендера. Добавляют крупную морскую соль и начинают измельчать, постепенно вливая оливковое масло первого отжима.

Важно не перебить смесь до пасты. Песто должно оставаться немного текстурированным, иначе соус потеряет свежесть и яркий цвет.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хранение и использование

Готовый песто раскладывают в чистые маленькие баночки, каждый слой аккуратно утрамбовывают, чтобы убрать воздух. Затем поверхность заливают тонким сплошным слоем оливкового масла — это защитит соус от окисления.

Банки плотно закрывают и убирают в холодильник или морозилку. Для удобства можно заморозить песто в формочках для льда — так порции всегда будут под рукой.

Зимний вкус лета

Даже зимой ложка такого песто оживит любое блюдо — пасту, суп или пиццу. Этот концентрат итальянского лета станет вашим лучшим союзником на кухне круглый год.

