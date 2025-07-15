Этот пирог с творогом и яблоками в мультиварке точно взорвет ваш завтрак

Этот пирог с творогом и яблоками в мультиварке точно взорвет ваш завтрак

Творожный пирог с яблоками, приготовленный в мультиварке, — отличный способ начать день со вкусного и полезного десерта. Этот простой рецепт понравится тем, кто ценит нежную текстуру и насыщенный вкус домашней выпечки.

Ингредиенты

Яйца крупные — 4 шт.

Сахар — 150 г

Мука — 130–200 г

Яблоки — 3 шт.

Творог (жирный) — 200 г

Разрыхлитель — 0,5–1 ч. л.

Как приготовить:

В миску миксера вбейте яйца и взбивайте на высокой скорости около 3–4 минут. Постепенно добавьте сахар и продолжайте взбивать 5–7 минут до пышной, воздушной массы. Введите творог — лучше брать качественный и жирный, домашний или магазинный с высоким процентом жирности. Аккуратно перемешайте на низкой скорости. Просейте муку с разрыхлителем и добавляйте ее частями, ориентируясь на густоту теста. Консистенция должна быть густой и тянущейся за лопаткой. По желанию можно добавить ванильный сахар для аромата. Чашу мультиварки смажьте растительным маслом или застелите бумагой для выпечки. Вылейте тесто. Очистите яблоки, нарежьте ломтиками и аккуратно выложите сверху, слегка вдавливая в тесто. Выпекайте на режиме «Выпечка» около одного часа. Проверяйте готовность деревянной шпажкой: если она сухая после прокола, пирог готов.

Подавайте пирог теплым или охлаждённым. Этот нежный и ароматный десерт станет любимым в вашей семье.

Помните ту самую кашку, которой вас кормила бабушка? Нежную, воздушную, с неповторимым молочным ароматом. Сегодня я поделюсь этим теплым рецептом из детства.