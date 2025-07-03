Затируха — облако вкуса: молочная каша из детства за 10 минут

Помните ту самую кашку, которой вас кормила бабушка? Нежную, воздушную, с неповторимым молочным ароматом. Сегодня я поделюсь этим теплым рецептом из детства.

Готовится она элементарно, а получается удивительно вкусной и сытной. Идеальный завтрак для тех, кто ценит простые и душевные блюда!

Понадобится

800 мл молока

1 стакан муки

1 яйцо

Сахар и соль — по вкусу

Вскипятите молоко. Пока оно нагревается, смешайте муку со щепоткой соли и яйцом — перетирайте руками, пока не получится мелкая крошка.

Эту мучную смесь всыпьте в кипящее молоко, добавьте сахар по вкусу. Через пару минут каша загустеет — можно снимать с огня и заправлять сливочным маслом.

Подавайте сразу, пока она нежная и теплая. Эта каша — настоящее объятие в тарелке, которое согреет и порадует в любое время дня!

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