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03 июля 2025 в 17:09

Затируха — облако вкуса: молочная каша из детства за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните ту самую кашку, которой вас кормила бабушка? Нежную, воздушную, с неповторимым молочным ароматом. Сегодня я поделюсь этим теплым рецептом из детства.

Готовится она элементарно, а получается удивительно вкусной и сытной. Идеальный завтрак для тех, кто ценит простые и душевные блюда!

Понадобится

  • 800 мл молока
  • 1 стакан муки
  • 1 яйцо
  • Сахар и соль — по вкусу

Вскипятите молоко. Пока оно нагревается, смешайте муку со щепоткой соли и яйцом — перетирайте руками, пока не получится мелкая крошка.

Эту мучную смесь всыпьте в кипящее молоко, добавьте сахар по вкусу. Через пару минут каша загустеет — можно снимать с огня и заправлять сливочным маслом.

Подавайте сразу, пока она нежная и теплая. Эта каша — настоящее объятие в тарелке, которое согреет и порадует в любое время дня!

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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