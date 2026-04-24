Песто в магазине стоит бешеных денег! Готовлю сам за 20 минут идеальный соус из Италии

Классический песто — это канон, но кулинария живет экспериментами. Замена пармезана на воздушный творожный сыр и добавление солоноватых маслин рождает совершенно новую текстуру и глубину вкуса.

Что понадобится

Смесь свежей зелени (петрушка, кинза, базилик) — 50 г, чеснок — 1 зубчик, миндаль — 30 г, смесь зеленых и черных оливок без косточек — 70 г, оливковое масло — 80–100 мл, творожный сыр — 100 г, соль морская крупная — 1 щепотка, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Оливки и маслины крупно нарезаю. Миндаль слегка обжариваю на сухой сковороде до аромата и рублю. В ступке растираю очищенный зубчик чеснока с щепоткой крупной морской соли.

Постепенно, чередуя, добавляю зелень, нарезанные оливки и миндаль, непрерывно растирая пестиком и тонкой струйкой вливая оливковое масло.

Довожу массу до состояния однородной ароматной пасты. Перекладываю ее в миску, соединяю с творожным сыром и тщательно перемешиваю до кремообразной консистенции.

Приправляю свежемолотым черным перцем и при необходимости дополнительно подсаливаю.