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15 июля 2026 в 15:00

Песочная основа, карамельный лук и сливочный сюрприз: этот пирог с грибочками закрепился в моей кулинарной книге и в сердце

Фото: D-NEWS.ru
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Маринованные лисички из банки я раньше только в салаты кидал. А тут попробовал в пироге — и теперь это моя коронная выпечка.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 200 г, масло сливочное — 100 г, яйцо куриное (желток) — 2 шт., соль — по вкусу, лисички маринованные — 300 г, лук красный — 2 шт., сыр Гауда — 200 г, сливки 33% — 100 мл, сметана 12% — 100 г, яйцо куриное — 1 шт., крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала быстро рублю холодное масло с мукой в крошку, добавляю ледяные желтки и убираю тесто в холодильник на полчаса. Тем временем обжариваю мелко нашинкованный красный лук до золотистого цвета, смешиваю его с половиной тертого сыра и крахмалом.

Раскатываю две трети теста, выпекаю корж 15 минут при 200 °C, остужаю, потом леплю бортик из оставшегося теста и снова отправляю форму в холод. Взбиваю яйцо со сливками, сметаной и второй половиной сыра — это заливка.

Достаю форму, выкладываю луково-сырную смесь, сверху маринованные лисички и заливаю все сливочной массой. Выпекаю до румяной корочки, даю пирогу постоять, чтобы заливка схватилась, и режу на аккуратные порции.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Пирог получился невероятно сочным, а карамельный лук и сыр сделали вкус бархатистым. Мой совет: обязательно дайте ему постоять 15 минут после духовки — тогда нарезка будет идеальной, ни одного крошащегося куска.

Проверено редакцией
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