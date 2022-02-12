Песков: выросло количество проблем, обозначенных Путиным в Мюнхенской речи

Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции в 2007 году

России очень бы хотелось, чтобы обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в Мюнхенской речи проблем в мире стало меньше, заявил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, в 2022 году этих проблем стало ещё больше.

Очень хотелось бы, чтобы проблем, которые именовал Путин в Мюнхенской речи, стало меньше в 2022 году. Но их меньше не стало, их стало больше, — отмечает он.

Песков добавил, что одной из таких проблем является расширение НАТО. Песков полагает, что действия Альянса не укрепляют безопасность в регионе.

Зачем НАТО идёт к нашим границам? Путин тогда, если я не ошибаюсь, сказал: что, Европа стала безопасней, когда НАТО расширилось последний раз? Разве какие-то проблемы в Европе являются главными для нас вызовами? Разве не терроризм? Разве можно, например, решать проблему терроризма без Индии? А ведь ни Индия, ни Россия не имеют никакого отношения к НАТО. Это военная организация, которая нацелена, прежде всего, против нас, — сказал Песков.

Ранее Песков напомнил, что Путин в ходе своей Мюнхенской речи в 2007 году предупреждал о бесперспективности однополярного мира. Однако, по словам пресс-секретаря, Запад не прислушался к словам российского лидера, что создало напряжённую геополитическую обстановку.

Ранее бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил о необходимости полной реализации Минских соглашений для решения разногласий между НАТО и Россией. По его мнению, после этого Запад и Россия придут к мирному и разумному разрешению нынешнего кризиса.