Песков: выплаты на детей были инициативой Путина

https://static.news.ru/photo/b9adfa22-a332-11ea-8918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности о выплатах, было личной инициативой президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это президентская инициатива, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

По мнению Пескова, это решение обусловлено сложным положением тех, кто остался без работы в условиях пандемии, а также было продиктовано проблемами демографии.

NEWS.ru писал, что примерно 22 млн российских детей получат выплаты в десять тысяч рублей. Всего эта мера государственной поддержки затронет более 50 млн граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он считает, что выплаты на детей оказались наиболее востребованной мерой поддержки населения.

Глава государства отметил, что для оценки эффективности выработанных мер поддержки правительству необходимо наладить обратную связь для понимания того, что на самом деле происходит в стране.