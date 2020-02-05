Кремль не интересуется ситуацией с Telegram-каналом «Футляр от виолончели». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, этот вопрос не является предметом интереса администрации российского лидера, передаёт
Это не является предметом интереса для Кремля, в Кремле не следят за этим, — заявил он.
Речь идёт о Telegram-канале «Футляр от виолончели», авторами которого, по неподтверждённой информации, заинтересовалась ФСБ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскомнадзор отозвал иск к компании Heinlein Support GmbH, которая владеет сервисом Mailbox.org.
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