https://static.news.ru/photo/2202a75e-4801-11ea-ae09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не интересуется ситуацией с Telegram-каналом «Футляр от виолончели». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос не является предметом интереса администрации российского лидера, передаёт ТАСС .

Это не является предметом интереса для Кремля, в Кремле не следят за этим, — заявил он.

Речь идёт о Telegram-канале «Футляр от виолончели», авторами которого, по неподтверждённой информации, заинтересовалась ФСБ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскомнадзор отозвал иск к компании Heinlein Support GmbH, которая владеет сервисом Mailbox.org.