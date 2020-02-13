https://static.news.ru/photo/36a9787c-4e55-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели фотографий застолья с участием убийцы Бориса Немцова Заура Дадаева. Он спросил у журналистов, где они находят эту информацию.

Чиновник попросил сотрудников СМИ отправлять ему ссылки на интересующие темы с утра, передаёт «Бизнес Online».

Где вы роетесь в Интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть. Вы всё время что-то находите в Интернете, про что я впервые слышу, — сказал он.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Исполнители преступления братья Анзор и Шадид Губашевы, а также Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Заказчики преступления до сих пор не найдены.

Накануне, как писал NEWS.ru, в Сети появились снимки застолья в иркутской колонии, в котором принимает участие Дадаев. На снимках убийца сидит в окружении силовиков. На столах — соки, фрукты и шашлык.