Песков сообщил, когда состоится полноценное празднование 75-летия Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полноценное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится, когда это станет безопасно с эпидемиологической точки зрения.
Как сообщил Песков, 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и обратится «ко всем россиянам». Кроме того, в планах Путина есть намерение «так или иначе» присоединиться к акции «Бессмертного полка».
Президент сам возложит цветы и сам выступит. В данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Глава государства по-другому просто не может, — заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Песков.
Как писал NEWS.ru, сам Песков на 9 мая намерен выпить рюмку водки и спеть «День Победы».
Подавляющее большинство праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в России отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам попросил всех отметить День Победы в режиме самоизоляции. Он пообещал, что все запланированные торжества обязательно состоятся. Тем не менее 9 мая пройдут авиационные парады, а вечером в центрах городов будут салюты в честь Дня Победы.