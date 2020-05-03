Песков сообщил, когда состоится полноценное празднование 75-летия Победы

https://static.news.ru/photo/c853cfd6-8d37-11ea-be4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полноценное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится, когда это станет безопасно с эпидемиологической точки зрения.

Как сообщил Песков, 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и обратится «ко всем россиянам». Кроме того, в планах Путина есть намерение «так или иначе» присоединиться к акции «Бессмертного полка».

Президент сам возложит цветы и сам выступит. В данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Глава государства по-другому просто не может, — заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Песков.

Как писал NEWS.ru, сам Песков на 9 мая намерен выпить рюмку водки и спеть «День Победы».