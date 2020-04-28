Путин рассказал, когда в России смогут отпраздновать День Победы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент РФ Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Тем не менее, 9 мая состоится авиационный парад, а вечером в центре городов будут салюты в честь Дня Победы.

Вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции, добавил президент.

Линейные пролёты авиации можно будет увидеть в небе над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Каспийском, Новороссийском, Краснодаром, Владикавказом, Ставрополем, Севастополем, Керчью, Грозным, Астраханью, Ейском, Мурманском и Калининградом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что командующий ЗВО Александр Журавлёв сообщил о проведении праздничных салютов в шести российских городах. Однако парады будут отменены. По словам Журавлёва, залпы будут даны в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске.