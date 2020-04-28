Власти пообещали провести салюты в российских городах, несмотря на COVID-19

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Вспышка коронавируса на территории Серафимо-Дивеевского монастыря была вызвана масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны, в том числе из столичного региона. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, — цитирует его «Интерфакс». Никитин добавил, что в монастыре соблюдаются все меры...