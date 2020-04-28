Власти пообещали провести салюты в российских городах, несмотря на COVID-19

https://static.news.ru/photo/34584aae-894b-11ea-b4d7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Командующий ЗВО Александр Журавлёв сообщил о проведении праздничных салютов в шести российских городах. Однако парады будут отменены. По словам Журавлёва, залпы будут даны в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске.
В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске, — цитирует Журавлёва «Интерфакс».
Планируется, что салютные установки выпустят в небо несколько десятков залпов. Салют стартует в 22:00 и продолжится 10 минут.
Традиционно каждый залп будет поименован и посвящён памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев, — добавили в пресс-службе.
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