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Власти пообещали провести салюты в российских городах, несмотря на COVID-19

15:17, 28 апреля 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Командующий ЗВО Александр Журавлёв сообщил о проведении праздничных салютов в шести российских городах. Однако парады будут отменены. По словам Журавлёва, залпы будут даны в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске.

В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске, — цитирует Журавлёва «Интерфакс».

Планируется, что салютные установки выпустят в небо несколько десятков залпов. Салют стартует в 22:00 и продолжится 10 минут.

Традиционно каждый залп будет поименован и посвящён памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев, — добавили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru передавал, что президент России Владимир Путин перенёс подготовку к 9 Мая из-за коронавируса.

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