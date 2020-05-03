Общество

Песков на 9 Мая выпьет рюмку водки и споёт «День Победы»

13:16, 03 мая 2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как проведёт 9 Мая.

Так или иначе какие-то будут рабочие моменты. А потом рюмку водки обязательно выпью — и «День Победы» спою, конечно, — сказал Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин», анонс которой уже попал в Сеть.

Подавляющее большинство праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в России отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам попросил всех отметить День Победы в режиме самоизоляции. Он пообещал, что все запланированные торжества обязательно состоятся, но позже, когда эпидемиологическая ситуация станет безопасной.

Тем не менее 9 мая пройдут авиационные парады, а вечером в центрах городов будут салюты в честь Дня Победы, писал NEWS.ru.

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