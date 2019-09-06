Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не знает, какой секрет помогает российскому президенту Владимиру Путину выдерживать недельные поездки по всему миру.
В эфире телеканала «
Нужно держать себя в такой изрядной физической форме, — сказал он.
Журналисты спросили Пескова, принимает ли президент какие-либо препараты, помогающие организму при смене часовых поясов.
Может, у него есть свои секреты, но мне об этом неизвестно, — отметил глава администрации президента.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на аналогичный вопрос, пояснил, что уже привык к постоянным перелётам. Журналисты спросили, пьёт ли Лавров кофе или чай для бодрости.
Вы слишком глубоко внедряетесь в мою личную жизнь, я от ответа воздержусь, — сказал глава МИД РФ.
Не все перелёты российского президента проходят гладко. Ранее пилот борта №1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным, писал News.ru.