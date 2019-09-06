https://static.news.ru/photo/2a9b7fc4-d238-11e9-b9ea-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не знает, какой секрет помогает российскому президенту Владимиру Путину выдерживать недельные поездки по всему миру.

В эфире телеканала « Россия-1 » он сказал, что к таким поездкам невозможно единоразово подготовиться.

Нужно держать себя в такой изрядной физической форме, — сказал он.

Журналисты спросили Пескова, принимает ли президент какие-либо препараты, помогающие организму при смене часовых поясов.

Может, у него есть свои секреты, но мне об этом неизвестно, — отметил глава администрации президента.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на аналогичный вопрос, пояснил, что уже привык к постоянным перелётам. Журналисты спросили, пьёт ли Лавров кофе или чай для бодрости.

Вы слишком глубоко внедряетесь в мою личную жизнь, я от ответа воздержусь, — сказал глава МИД РФ.

Не все перелёты российского президента проходят гладко. Ранее пилот борта №1 рассказал об экстремальной посадке с Путиным, писал News.ru.