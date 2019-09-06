https://static.news.ru/photo/7ed60f48-d231-11e9-a64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

О внештатной ситуации во время полёта президента России Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург рассказал лётчик Владимир Федорушкин.

Ранее он работал пилотом президентского Ил-96. Федорушкин сообщил в эфире НТВ , что в день вылета были неблагоприятные погодные условия и сильный боковой ветер. На высоте в шесть тысяч метров борт №1 попал в зону турбулентности. Лётчик рассказал, что самолёт начало мотать, «полностью выбило автопилот», а ход руля был ограничен на треть.

Если б не пристёгнуты были, точно бы головой в потолке оказались, — отметил Федорушкин.

Погода в Петербурге оказалась не лучше, а восстановить контроль над самолётом всё не удавалось. Пилот отметил, что вероятность слететь с полосы составляла 90%.

Экипажу в тот день удалось нормально посадить самолёт, но президент после этого вызвал Федорушкина в свой кабинет. Путин расспрашивал о случившемся в небе, рассказал лётчик. Федорушкин признался, что ему «было неприятно» оказаться в такой ситуации.

Путин спускается под воду и поднимается в небо, чтобы на время позабыть земные проблемы. Российский лидер считает, что должен побывать везде, где работают россияне. В конце июля президент погрузился на дно Финского залива.