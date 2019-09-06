О внештатной ситуации во время полёта президента России Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург рассказал лётчик Владимир Федорушкин.
Ранее он работал пилотом президентского Ил-96. Федорушкин сообщил в эфире
Если б не пристёгнуты были, точно бы головой в потолке оказались, — отметил Федорушкин.
Погода в Петербурге оказалась не лучше, а восстановить контроль над самолётом всё не удавалось. Пилот отметил, что вероятность слететь с полосы составляла 90%.
Экипажу в тот день удалось нормально посадить самолёт, но президент после этого вызвал Федорушкина в свой кабинет. Путин расспрашивал о случившемся в небе, рассказал лётчик. Федорушкин признался, что ему «было неприятно» оказаться в такой ситуации.
Путин спускается под воду и поднимается в небо, чтобы на время позабыть земные проблемы. Российский лидер считает, что должен побывать везде, где работают россияне. В конце июля президент погрузился на дно Финского залива.