https://static.news.ru/photo/8d3914dc-b075-11e9-badb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин рассказал о своём погружении на батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива. В течение часа на аппарате C-Explorer 3 он осматривал затонувшую во время войны подлодку Щ-308 «Сёмга» и почтил память погибших подводников. Глубина погружения составила около 50 метров.

Президент РФ подчеркнул, что это погружение оставит у него в памяти яркие впечатления, но не из-за батискафа, а из-за увиденного объекта. При этом он отметил, что не управлял судном. По его словам, при спуске аппарата поднялось облако ила, которое чуть позже осело, позволив разглядеть Щ-308, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Путин примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он пройдёт на Неве в честь Дня ВМФ 28 июля.