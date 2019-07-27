https://static.news.ru/photo/f0aad420-b06f-11e9-94d1-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и министр Обороны Сергей Шойгу Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он пройдёт на Неве в честь Дня ВМФ 28 июля.

Президент примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Военно-морского флота, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Уточняется также, что Путин обойдёт на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

В этом году в параде участвуют более четырёх тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.

Ранее News.ru писал, что эсминец ВМС КНР «Си Ань» прибудет в Северную столицу 24 июля с неофициальным визитом. Экипаж китайского корабля посетит крейсер «Аврора» и возложит цветы на Пискарёвском кладбище.