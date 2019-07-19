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Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.

Встречать китайских моряков будут представители командования Западного военного округа (ЗВО) и Ленинградской военно-морской базы.

В ходе пребывания в Северной столице экипаж эсминца посетит крейсер «Аврора» и возложит цветы на Пискарёвском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Си Ань» введён в строй в 2015 году. Вооружение эсминца составляют зенитный ракетный комплекс, установка вертикального пуска ракет и высокоинтегрированные боевые системы. Экипаж корабля насчитывает около 250 человек.

Ранее News.ru писал, что в КНР приняты на вооружение два эсминца проекта 052D. Корабли этой серии считаются самыми передовыми и боеспособными в китайском флоте.