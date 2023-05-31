Песков рассказал о перспективах участия России в саммите ШОС Песков заявил о проработке разных вариантов участия Путина в саммите ШОС

Фото: kremlin.ru

Формат участия президента России Владимира Путина в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индии пока прорабатывается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия в любом случае будет представлена на должном уровне.

Прорабатываются разные варианты участия президента России в работе этого важного формата. В любом случае Россия будет представлена на должном уровне, — сказал Песков.

Ранее МИД Индии заявил, что Путин не приедет 4 июля в Индию на саммит ШОС, встреча состоится в онлайн-формате. По словам источников The Hindu, одной из причин изменения формата саммита с очного на онлайн стало то, что из-за присутствия лидеров стран могут возникнуть «трудности с расписанием». Кроме того, власти Индии якобы не получили подтверждения участия во встрече от ряда лидеров ШОС, включая глав Китая и Пакистана

До этого французская газета Le Monde сообщила, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на последнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане заложили основы альянса, который будет угрожать политике Запада.