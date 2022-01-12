Песков рассказал о графике работы Путина из-за «омикрона»

Кремль не планирует переходить на удалённый режим работы из-за распространения «омикрон»-штамма, но все необходимые меры эпидемиологической безопасности президента России Владимира Путина будут приняты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно, — цитирует агентство Пескова.

Что касается Администрации президента, то, как отметил Песков, в ней рабочий процесс идёт непрерывно. Однако там готовятся к тому, что количество заболевших может увеличиться.

Накануне мэр столицы Сергей Cобянин заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже распространяется по Москве. Власти ожидают значительного роста заболеваемоcти в течение 70 дней.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что роcт числа заболевших коронавирусом связан с окончанием новогодних каникул. По его мнению, заболеваемость в столице будет расти до конца января, затем есть вероятность cпада.