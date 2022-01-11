Инфекционист рассказал, почему в Москве растёт заболеваемость COVID-19

Увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией в Москве связано с окончанием новогодних длинных выходных, считает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, передаёт РИА Новости. По его мнению, заболеваемость в столице будет расти до конца января, затем есть вероятность спада.

Что такое коронавирус? Это ОРЗ, респираторная инфекция. Мы знаем, что в Москве всегда в декабре идет повышение, потом в каникулы снижение, и после окончания каникул опять начинает повышаться. Это каждый год практически, — сказал Малышев.

Он добавил, что сейчас инкубационный период заболевания сократился. По словам эксперта, до конца января заболеваемость продолжит расти, однако после, в случае с респираторными инфекциями, как правило, следует снижение.

Обычно снижение. Конечно, много и накладывается, и коронавирус не весь укладывается в рамки респираторных, но надо считать, что это нормальный процесс, характерный для острых респираторных вирусных инфекций, — резюмировал вирусолог.

По состоянию на 11 января в Москве было выявлено 4635 случаев заражения COVID-19 за сутки, при этом 10 января новых пациентов с коронавирусом было лишь 2778.

Как заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов, новый штамм коронавируса «омикрон» распространится в России в конце января — начале февраля. По его словам, эта вариация намного заразнее всех предыдущих, однако уже есть данные о её меньшей летальности.