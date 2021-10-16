«Слава Богу, что он жив»: Песков прокомментировал ситуацию с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» французского телеканала France 5. Он выразил надежду на то, что блогер не умрёт в заключении. Слова Пескова приводит РИА Новости.

В ответ на предположение журналистки о том, что руководство России побаивается Навального, Песков заявил , что власти «не побаиваются» Навального, однако не хотят, чтобы он получал дополнительную популярность или рейтинг. Говоря о положении Навального Песков напомнил, что по прибытии в колонию Навальный «начал голодать», но со временем вновь «начал есть».

Слава Богу, что он жив, — сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что в России пока не получили ответа о том, что на самом деле произошло с Навальным при его отравлении.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американской телекомпании CNBC об условиях содержания оппозиционера в колонии, согласился с тем, что Навальный пребывает не в самых лучших условиях для жизни, Вместе с тем президент отметил, что никому из нарушителей российских законов не будут предоставляться никакие эксклюзивные условия в местах заключения.