Песков продолжает лечение от коронавируса в больнице

https://static.news.ru/photo/ed5f8422-9c1f-11ea-8395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по-прежнему остаётся в больнице, где проходит лечение от коронавирусной инфекции. При этом его супруга фигуристка Татьяна Навка была выписана ранее.

Вероятный срок выписки Пескова официально не озвучен.

Пока ещё нахожусь в больнице, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Навка сообщила, что её муж идёт на поправку, однако пока должен оставаться под присмотром врачей.

О положительном тесте на коронавирус пресс-секретарь президента сообщил 12 мая. Он рассказал, что вместе с Навкой находится в больнице под наблюдением медиков.

Ранее NEWS.ru писал, что к моменту выявления коронавируса Песков не общался лично с Владимиром Путиным больше месяца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что давно не контактировал с пресс-секретарём президента.