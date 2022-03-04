Песков призвал «объединяться вокруг президента» в условиях санкций

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал многочисленность точек зрения россиян на спецоперацию российских военных на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, в нынешних условиях, включающих санкции, россиянам следует объединиться вокруг президента РФ Владимира Путина.

Есть много тех, кто поддерживает действия РФ на Украине, есть те, кто недопонимает, но сейчас надо быть вместе, объединяться вокруг президента, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль предположила, что санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны. По её мнению, американская сторона неоднократно пыталась поменять «плохое поведение» государств, но в условиях ограничений население начинает ещё больше поддерживать действия своего правительства. Примером этому стали Ирак, Иран и Сербия, не поменявшие свой курс под давлением санкций.

О неэффективности санкций против России сообщил и европарламентарий от Германии Маркус Бухайт. По его словам, ограничения приведут к долгосрочным сбоям в торговых отношениях с Россией, которая является важным торговым партнёром ФРГ.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Al Jazeera заявил, что если западные страны решат «опустить железный занавес», Россия сможет найти возможности для развития и «не будет сильно переживать».