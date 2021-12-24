Песков предложил СМИ-иноагентам сформулировать точку зрения на закон

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин достаточно последователен в своих высказываниях относительно российского закона об иноагентах, и предложили СМИ, получающим финансирование из-за рубежа, опубликовать свои опасения по этому поводу для дальнейшей дискуссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Песков уточнил , что президент владеет всеми нюансами российского законодательства, а прямое и злостное нарушение, о котором идёт речь в российском законе, нельзя оставлять без наказания. Он также рекомендовал противникам закона в его нынешнем виде «методично сформулировать» и предоставить свою точку зрения по этому поводу.

Президент говорил о том, что есть смысл заняться проговором тех аспектов правоприменения, который у цеха вызывает вопросы, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче. Он напомнил журналисту, что закон об иноагентах придумали именно в США, где за такую деятельность предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, Россия не запрещает деятельность СМИ-иноагентов, а их доля относительно невелика — 74 организации из 200 тысяч зарегистрированных НКО — примерно такой же процент, как и в США.