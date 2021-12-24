Путин назвал закон об иноагентах в России более либеральным, чем в США

В России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте Первого канала.

При этом президент напомнил журналисту BBC, что закон об иноагентах придумали не в России, а в США, где за такую деятельность предусмотрена уголовная ответственность.

Мы не запрещаем их деятельность, у нас таких 74 организации из 200 тысяч зарегистрированных НКО, — пояснил президент.

Ранее президент России заявил, что закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом и прийти к согласованному решению. Отвечая на слова председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева о том, что документ не учитывал мнения работников СМИ, глава государства согласился, что эту работу нужно обязательно провести и посмотреть, к чему этот закон приводит.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить свободу слова и неприкосновенность тех людей, которые «обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенства нашего государственного аппарата и системы, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний». Сделать это, по его словам, нужно также защищая страну от возможного вмешательства во внутренние дела со стороны.