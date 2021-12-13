Путин пообещал обсудить закон о СМИ-иноагентах с профсообществом

Закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом, заявил президент России Владимир Путин. Отвечая на слова председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева о том, что документ не учитывал мнения работников СМИ, глава государства согласился, что эту работу нужно обязательно провести и посмотреть, к чему этот закон приводит, пишет «Интерфакс».

Конечно, следует обратить внимание на то, о чём вы только что сказали, в том числе и то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно не только обратить внимание, но эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит, — ответил президент на заседании Совета по правам человека.

Путин подчеркнул, что к вопросу о СМИ-иноагентах нужно вернуться, проработать его с профессиональным сообществом и прийти к согласованному решению.

Президент добавил, что необходимо обеспечить свободу слова и неприкосновенность тех людей, которые «обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенства нашего государственного аппарата и системы, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний». При этом сделать это, по его словам, нужно также защищая страну от возможного вмешательства во внутренние дела со стороны.

Нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, чтобы достигать своих целей, не имеющих ничего общего с нашими интересами, — пояснил российский лидер.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.