Песков отреагировал на задержания на столичном форуме депутатов

https://static.news.ru/photo/bc2107f4-8577-11eb-950b-96000091f725_660.jpg Фото: Объединенные демократы/ t.me

Кремль не занимается оценкой причин задержания участников форума муниципальных депутатов, который состоялся на территории Москвы. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Форум «Муниципальная Россия», который проводил накануне проект «Объединённые демократы», проходил в отеле «Измайлово». Прибывшие правоохранители заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.

Как отметил Песков, Кремль не занимается оценкой задержания участников форума. Однако власти исходят из того, что на мероприятии правоохранителями были зафиксированы нарушения. Он подчеркнул, что вопросы о задержании нужно задавать сотрудникам МВД, а не представителям Кремля.

Причины задержания были разъяснены. Мы исходим из того, что были зафиксированы нарушения, которые стали причиной, — цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Анастасия Буракова, координатор проекта «Объединённые демократы», организовавшего форум муниципальных депутатов в Москве, рассказала, как силовики срывали мероприятие.