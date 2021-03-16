Песков объяснил ситуацию с возобновлением полётов в Европу

https://static.news.ru/photo/538e5a2c-8647-11eb-99ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами нужно задать руководителю штаба по предупреждению распространения коронавируса — вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ при этом обратил внимание на то, что ситуация с COVID-19 в Европе сейчас сложнее, чем в России.

Вы видите, что в Европе ситуация крайне нестабильная. У нас-то как раз более оптимистическая картина в этом плане, что, однако, не даёт нам возможности расслабляться. Надо быть начеку, потому что есть разные штаммы. В Европе ситуация гораздо более напряжённая, наверняка это учитывается нашим штабом при принятии таких решений, — приводит слова Пескова «Интерфакс».

На вопрос о том, ведутся ли сейчас переговоры с какими-либо странами Евросоюза об открытии границ, он ответил, что штаб и, в частности, входящие в него чиновники транспортных ведомств «очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости».

NEWS.ru писал, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил возобновить международные полёты, начав со стран СНГ, а дальнее зарубежье открывать по мере улучшения эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

Специалисты считают, что лето для авиакомпаний всё равно будет убыточным, несмотря на открытие стран СНГ. Самым логичным было бы возобновить полёты в Европу, но многие европейские страны не готовы принимать российских туристов. Глава Infomost Борис Рыбак считает, что до конца лета международное сообщение с Россией может быть закрыто. Есть вероятность, что международные полёты в Европу могут быть отложены на более длительный срок.