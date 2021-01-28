Песков не ответил на вопрос о причинах недовольства участников акций в РФ

https://static.news.ru/photo/a8557220-614e-11eb-a989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о причинах недовольства граждан, которые 23 января приняли участие в несогласованных массовых акциях.

По его словам, соответствующий вопрос нужно задавать социологам, а не Кремлю.

Это очень объёмный вопрос, опять же, это скорее хлеб социологов, чтобы это обсуждать. Поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать... Это не вопрос для конференц-колла, это более объёмная вещь, и скорее это вопрос для такого объёмного анализа со стороны социологов, — заявил Песков.

Как писал NEWS.ru, Песков также прокомментировал задержания после несогласованных массовых акций. Он заявил, что полиция выполняет свою работу.

Ранее столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в незаконных массовых мероприятиях 31 января.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.