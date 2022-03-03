Песков назвал уткой новости о введении военного положения в ряде регионов
Александр Чеков
Александр Чеков
13:15, 03 марта 2022
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской областиФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах властей ввести военное положение в ряде российских регионов и запретить мужчинам призывного возраста выезжать за рубеж. По его словам, нужно очень аккуратно относиться к подобным сведениям, чтобы не стать жертвой обмана. Так официальный представитель Кремля ответил на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую информацию, появившуюся в соцсетях, сообщает РИА Новости.
Нет, это утки, это всё в соцсетях и так далее всё ходят чистые утки, и потом граждане пересылают друг другу и так далее, поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов,— отметил он.
Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин осведомлён о гибели российских военных в ходе спецоперации на Украине. Он, как и все, скорбит по этому поводу и восхищается героизмом, их подвиг войдёт в историю борьбы с нацизмом.
Мы восхищаемся их героизмом. Их подвиг войдёт в историю борьбы с нацизмом. Мы рассчитываем, что в начале совещания с членами Совбеза президент выскажется на эту тему, — сообщил Песков.
Он добавил, что в Кремле сожалеют о погибших, а также соболезнуют их родным и близким, тем, кто потерял мужей и детей.
Разумеется, это большая трагедия для всех нас, — резюмировал пресс-секретарь главы государства.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, ещё 1597 получили ранения. Украинская сторона потеряла убитыми 2870 человек.