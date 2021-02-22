Первого активиста задержали по делу о перекрытии дорог на митинге 23 января

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Силовики в Москве задержали секретаря красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеба Марьясова. Его подозревают в приведении в перекрытии дорог на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января (ст. 267 УК РФ).

Об этом рассказала координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова — интересы мужчины представляет адвокат организации. Марьясова отправили в изолятор временного содержания на Петровке, суд по мере пресечения назначен на 24 февраля.

По данным источника ТАСС, он стал первым фигурантом уголовного дела о перекрытии дорог на протестах. Следствие считает, что 23 января протестующие «под руководством организаторов мероприятия» умышленно блокировали движение транспорта «в центральной части Москвы», включая Тверскую улицу, Страстной бульвар, Большую Дмитровку и Цветной бульвар.

Марьясова задержали 23 января на акции в поддержку Навального. Тогда на него составили протокол о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия и неповиновении сотруднику полиции. Сам он рассказал, что силовики подошли к нему в пиццерии, ударили в живот и задержали с применяем силы. Суд арестовал его на 30 и 15 суток. 22 февраля активиста задержали сразу после выхода из спецприёмника, передаёт «Гражданское общество».

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Ранее стало известно, что инвалид III группы по слуху Евгений Агафонов был оштрафован Красносельским районным судом Санкт-Петербурга на пять тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Навального. По словам адвоката Сергея Локтева, правоохранители указали, что глухонемой мужчина в ходе акции вместе с другими протестующими скандировал лозунги.

Сам Агафонов сообщил, что в день акции он просто шёл в магазин и о протестах ничего не знал, равно как не слышал, в силу инвалидности, призывов полицейских прекратить выступления. Когда людей начали задерживать, мужчина показал правоохранителям жестом, что он не слышит. Несмотря на это, он провёл в полицейском участке девять часов. Сурдопереводчик ему предоставлен не был, писал NEWS.ru.