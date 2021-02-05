Омбудсмен взял на контроль историю с оштрафованным за лозунги глухонемым

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Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов взял на контроль историю со слабослышащим и неговорящим инвалидом Евгением Агафоновым, которого оштрафовали на пять тысяч рублей за «выкрикивание лозунгов» на несанкционированной акции протеста 31 января. Омбудсмен станет отслеживать обжалование приговора. Об этом в разговоре с журналистами сообщила глава пресс-службы Шишлова Юлия Волкова.

Агафонова осудил Красносельский районный суд. Мужчину обвинили в том, что он «выкрикивал лозунги» и участвовал в перекрытии дорог во время несогласованного митинга. Сам инвалид объяснил, что просто шёл по своим делам и случайно попал в толпу. Он не мог слышать и понимать слова силовиков, а переводчика ему не предоставили. В протоколе сказано, что Агафонов выкрикивал лозунги вместе с другими протестующими. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей.

По ситуации с инвалидом Агафоновым будем отслеживать обжалование. Мы уже получаем много жалоб на решения судов, ждём результатов обжалования, анализируем решения судов, — цитирует Волкову издание «Подъём».

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.

Как ранее передавал NEWS.ru, по делу о создании препятствий для движения транспорта в Петербурге во время акции протеста 23 января прошли обыски.