Серия обысков по делу о перекрытии дорог проходит в Петербурге

https://static.news.ru/photo/7584cb42-6884-11eb-bb43-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По делу о создании препятствий для движения транспорта в Петербурге во время акции протеста 23 января проходят обыски. Об этом сообщает региональный главк полиции.

Полицейские проводят обыски с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что при обысках изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против власти. В одной из квартир обнаружена полицейская форма.

Правоохранители устанавливают происхождение предметов форменного обмундирования. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в полиции.

Правозащитники говорят, что обыски прошли у 13 человек.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу на два месяца мужчину, толкнувшего полицейского в ходе несанкционированной акции 31 января. Мужчина признал вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.