Суд в Петербурге арестовал толкнувшего полицейского мужчину

https://static.news.ru/photo/4b24dab2-663c-11eb-94c7-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/teamnavalny_spb

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу на два месяца мужчину, толкнувшего полицейского в ходе несанкционированной акции 31 января.

Следствие утверждает, что молодой человек в ходе акции протеста на Сенной площади «однократно толкнул двумя руками полицейского» в спину, что вызвало у последнего «физическую боль и моральный вред». Попов признал вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании мужчины, распылившего газ в лицо росгвардейцу во время митинга в Москве 31 января.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жёсткие действия полиции по пресечению незаконных акций протеста были оправданными. Политик подчеркнул, что не все свои действия силовики обязаны согласовывать с Кремлём. Так, полиция не обязана согласовывать с правительством оцепления в центре Москвы.