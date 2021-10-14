Пермского стрелка арестовали на два месяца

Суд принял решение об аресте Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Для этого было проведено выездное заседание в больнице, передаёт РИА Новости. При нападение в вузе погибли шесть человек.

Молодой человек проведёт в СИЗО два месяца, мера пресечения избрана до 13 декабря. На заседание обвиняемого привозили в кресле-каталке.

Ранее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Сейчас состояние его здоровья позволяет проводить с ним следственные действия. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено Бекмансурову, предусматривают меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. В результате инцидента пострадали 47 человек, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Врачи запретили его допрашивать, отметив, что когнитивные функции всё ещё не восстановились. Сам он тогда заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.