Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 19:14

Пергамент больше не убегает из формы: два простых способа надежно его зафиксировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Знакомая ситуация: пергаментная бумага упорно скользит по форме, мешая аккуратно выложить тесто? Это не только раздражает, но и может испортить внешний вид выпечки. К счастью, есть проверенные способы закрепить бумагу без лишних хлопот и специальных приспособлений — всё найдётся под рукой на любой кухне.

Первый способ — канцелярские зажимы или крупные скрепки. Расстелите пергамент в форме и зафиксируйте его края зажимами. Когда вы выложите тесто, зажимы можно снять: масса сама будет удерживать бумагу на месте. Метод отлично работает с жидким тестом — например, для бисквитов или кексов. Второй способ подойдёт для прямоугольных противней.

В каждый угол формы положите немного теста, затем аккуратно расстелите пергамент и слегка прижмите к тесту. Оно сработает как натуральный клей и надёжно удержит бумагу. Не стоит сми́нать пергамент — так появляются складки, из‑за которых тесто распределяется неравномерно. Выбирайте подходящий способ в зависимости от формы и вида выпечки — и готовьте с удовольствием, без лишних переживаний!

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

Проверено редакцией
кулинария
советы
лайфхаки
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.