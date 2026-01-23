Пергамент больше не убегает из формы: два простых способа надежно его зафиксировать

Знакомая ситуация: пергаментная бумага упорно скользит по форме, мешая аккуратно выложить тесто? Это не только раздражает, но и может испортить внешний вид выпечки. К счастью, есть проверенные способы закрепить бумагу без лишних хлопот и специальных приспособлений — всё найдётся под рукой на любой кухне.

Первый способ — канцелярские зажимы или крупные скрепки. Расстелите пергамент в форме и зафиксируйте его края зажимами. Когда вы выложите тесто, зажимы можно снять: масса сама будет удерживать бумагу на месте. Метод отлично работает с жидким тестом — например, для бисквитов или кексов. Второй способ подойдёт для прямоугольных противней.

В каждый угол формы положите немного теста, затем аккуратно расстелите пергамент и слегка прижмите к тесту. Оно сработает как натуральный клей и надёжно удержит бумагу. Не стоит сми́нать пергамент — так появляются складки, из‑за которых тесто распределяется неравномерно. Выбирайте подходящий способ в зависимости от формы и вида выпечки — и готовьте с удовольствием, без лишних переживаний!

