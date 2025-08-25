Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Перестаньте выбрасывать пожелтевшее белье — этот метод все исправит

Сохранение белизны постельного белья и одежды требует особого подхода к стирке. Многие хозяйственные средства обещают идеальный результат, но часто содержат агрессивные компоненты. Эти простые и безопасные методы помогут поддерживать белоснежный вид тканей без вреда для их структуры.

Основной секрет — предварительное замачивание в теплой воде с добавлением лимонного сока или пищевой соды. Для хлопковых тканей эффективно кипячение с хозяйственным мылом. При обычной стирке стоит добавлять 1–2 столовые ложки перекиси водорода вместо отбеливателя. Важно разделять цветное и белое белье, а также использовать специальные мешки для стирки деликатных изделий.

После стирки рекомендуется сушить белые вещи на открытом воздухе под солнечными лучами — это естественный способ отбеливания. Для поддержания результата стоит избегать контакта белых тканей с косметическими средствами и бытовой химией.

Ранее сообщалось, что таблетка для посудомоечной машины может помочь в уборке всего дома.

