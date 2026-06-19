Перестань мучиться с ужином. Вот мясо, которое тает во рту, а готовится за час

Перестань мучиться с ужином. Вот мясо, которое тает во рту, а готовится за час

Хочешь, чтобы кусок мяса на ужин выглядел как в ресторане? Тогда лови рецепт с болгарским перцем и луком.

Ингредиенты

Говядина (вырезка) — 300 г, лук репчатый — 1 шт., соль — 1 ч. л., яйца — 2 шт., масло растительное — 1 ст. л., перец болгарский — 1 шт., лимон — 1/2 шт., чеснок — 1 зуб., уксус (9%) — 1 ст. л., перец черный/красный — 1/2 ч. л., лавровый лист — 1 шт., зелень (петрушка) — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу говядину тонкими полосками поперек волокон, чтобы мясо было мягким. Лук шинкую полукольцами, болгарский перец — соломкой. Разогреваю сковороду с маслом до дыма и бросаю мясо. Обжариваю 2–3 минуты на сильном огне, пока не появится корочка. Затем отправляю к мясу лук и перец, жарю еще 5 минут, постоянно помешивая.

В самом конце добавляю измельченный чеснок, соль, перец, вливаю уксус и выжимаю сок половины лимона. Тушу под крышкой ровно 1,5 часа на медленном огне. За 10 минут до готовности кидаю лавровый лист. Получается сочно, ароматно и без лишней возни.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие — секрет не в специях, а в технологии обжарки. Я четко следовал инструкции, и мясо не превратилось в «подошву», а осталось сочным внутри с аппетитной корочкой. Перец карамелизовался и придал блюду легкую сладость. Жена сказала, что это лучшее, что я готовил за последнее время.