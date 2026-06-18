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18 июня 2026 в 16:00

Мой главный летний лайфхак: сырые спринг-роллы с бешеным соусом из кураги

Фото: D-NEWS.ru
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Обычно я жарю роллы до хруста. Но этот рецепт — без масла, с сырыми овощами и диким кисло-сладким соусом. Попробуй, не пожалеешь.

Ингредиенты

Тесто для спринг-роллов — 16 шт., шампиньоны — 200 г, дайкон — 200 г, лук порей — 100 г, маслины без косточек — 100 г, сельдерей — 2 шт., перец сладкий красный — 0,5 шт., перец сладкий желтый — 0,5 шт., масло растительное — 2 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, ананасовый сок — стакан, курага — 150 г, лайм — 1 шт., лимон — 1 шт., сахар коричневый — 100 г, кинза — 20 г, чеснок — зубчик, перец чили красный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю соус: заливаю рубленую курагу кипящим ананасовым соком и оставляю на час. Тем временем снимаю цедру с лайма и лимона, выжимаю сок, рублю чеснок с кинзой. Все это отправляю к разбухшей кураге, добавляю сахар, щепотку чили и соли, варю 20–30 минут до мягкости. Потом пробиваю блендером в гладкое пюре.

Для начинки быстро обжариваю на сильном огне ломтики шампиньонов. Дайкон шинкую тонкой соломкой, перец и сельдерей — тонкими полосками, лук-порей — продольной «лапшой». Смешиваю все овощи с маслинами и жареными грибами, солю, перчу.

Теперь самое важное: смачивать рисовую бумагу в горячей воде, выкладывать начинку и плотно сворачивать конвертики. Подаю их сырыми, макая в тот самый абрикосовый соус — холодный, пряный, безумно ароматный.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, что соус из кураги и ананасового сока не требует варки — просто смешал все в блендере, и готово. Текстура получилась густой, как варенье, но с кислинкой. Я подавал роллы на большом блюде с дольками лайма и кунжутом. Лайфхак: не перемачивайте рисовую бумагу, иначе она порвется при скручивании.

Проверено редакцией
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