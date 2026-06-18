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18 июня 2026 в 16:32

Друзья смеялись, пока я жарил фрукты к мясу. А потом съели все за минуту

Фото: D-NEWS.ru
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Сочетание соленой свинины и карамелизованных фруктов звучит странно, но работает безотказно. Гости всегда в шоке.

Ингредиенты

Буженина вареная — 300 г, яблоко — 1 шт., груша — 1 шт., манго — 1 шт., тимьян (чабрец) — 1 веточка, розмарин — 1 веточка, масло сливочное — 20 г, сахар-песок — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала мою и чищу все фрукты, режу аккуратными дольками и удаляю семена. Обрываю листочки с розмарина и тимьяна — они дадут тот самый аромат. В сковороде топлю сливочное масло, жду, пока оно запенится, и загружаю туда фрукты.

Посыпаю сахаром и травами, жарю 5–7 минут, пока не появится карамельная корочка и сок не загустеет. Параллельно нарезаю буженину тонкими ломтиками, выкладываю на блюдо и сверху горкой кладу горячие фрукты с ароматным маслом со сковороды.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, сладкое и мясо — дичь, но груша с яблоком в масле творят чудеса. Главное — не пережарить, иначе фрукты превратятся в кашу.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
мясо
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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