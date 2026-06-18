Телятина, сыр и копченая шейка: этот невероятный рулет заменил мне стейки и шашлык

Телятина, сыр и копченая шейка: этот невероятный рулет заменил мне стейки и шашлык

Нежнейшая телятина, тягучий сыр и аромат копченостей — я знал, что эти трое станут лучшими друзьями.

Ингредиенты

Телячьи эскалопы — 4 шт., тонкие куски копченой свиной шейки — 4 шт., тонкие куски голландского сыра — 4 шт., мука — 2,5 ст. л., сливочное масло — 3 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., соль и болгарский перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала кладу эскалопы между двумя листами пленки и отбиваю их в тонкие прямоугольники. Слегка солю, но не перебарщиваю — шейка и так даст соль. На каждый кусок мяса кладу по ломтику шейки и сыра, сворачиваю в тугой рулет. Самый ответственный момент: смешиваю муку с солью и перцем, обваливаю в ней рулеты.

Обжариваю их на смеси сливочного и растительного масла 10 минут, часто переворачивая, чтобы корочка стала золотой. Для сочности поливаю соусом из сковороды. Все, на столе блюдо, от которого никто не откажется.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мясо осталось сочным, а внутри появилась тягучая, ароматная начинка. Больше всего порадовало, что рулеты держат форму и не разваливаются на сковороде. Советую подавать с горчицей или хреном — будет бомба.