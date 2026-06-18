Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 05:37

Телятина, сыр и копченая шейка: этот невероятный рулет заменил мне стейки и шашлык

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нежнейшая телятина, тягучий сыр и аромат копченостей — я знал, что эти трое станут лучшими друзьями.

Ингредиенты

Телячьи эскалопы — 4 шт., тонкие куски копченой свиной шейки — 4 шт., тонкие куски голландского сыра — 4 шт., мука — 2,5 ст. л., сливочное масло — 3 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., соль и болгарский перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала кладу эскалопы между двумя листами пленки и отбиваю их в тонкие прямоугольники. Слегка солю, но не перебарщиваю — шейка и так даст соль. На каждый кусок мяса кладу по ломтику шейки и сыра, сворачиваю в тугой рулет. Самый ответственный момент: смешиваю муку с солью и перцем, обваливаю в ней рулеты.

Обжариваю их на смеси сливочного и растительного масла 10 минут, часто переворачивая, чтобы корочка стала золотой. Для сочности поливаю соусом из сковороды. Все, на столе блюдо, от которого никто не откажется.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мясо осталось сочным, а внутри появилась тягучая, ароматная начинка. Больше всего порадовало, что рулеты держат форму и не разваливаются на сковороде. Советую подавать с горчицей или хреном — будет бомба.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиян предупредили о новой схеме обмана с билетами на поезд
Общество
Россиян предупредили о новой схеме обмана с билетами на поезд
Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки
Семья и жизнь
Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки
Летом не забываю про хрустящие треугольники с зеленой начинкой: все просто — лаваш, яйца, пучок зелени
Общество
Летом не забываю про хрустящие треугольники с зеленой начинкой: все просто — лаваш, яйца, пучок зелени
Шашлыки умоляли меня полить их этим соусом. Абрикосовая сальса с мятой — взрыв вкуса
Общество
Шашлыки умоляли меня полить их этим соусом. Абрикосовая сальса с мятой — взрыв вкуса
Парижский ужин на русской кухне: запеченная телятина с грибами. Изысканно, сытно, пальчики оближешь
Общество
Парижский ужин на русской кухне: запеченная телятина с грибами. Изысканно, сытно, пальчики оближешь
Общество
рецепты
еда
мясо
телятина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гиацинт-Б» разгромил ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 18 июня
Игорь Чайка: «Наша задача — бесшовный путь переселения в Россию»
«Подарок» от уточек. Церкариоз: что это такое, главные симптомы, как лечить
В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы от Московского проспекта
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 июня
Обломки дронов ВСУ повредили торговый центр «Садовод» в Москве
В Лос-Анджелесе вспыхнул крупный пожар на складе
В одном крупном российском городе закрыли аэропорт
Врач дал важный совет сдавшим ЕГЭ школьникам
Артиллерия «Гиацинт-Б» поразила блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО
ПВО сбила еще семь беспилотников на подлете к Москве
В России могут допустить электрокары для работы в такси
В Ростовской области поврежден тепловоз из-за атаки БПЛА
Ночная атака БПЛА в Ростовской области привела к трагическим последствиям
Сборная Ганы вырвала победу у Панамы на ЧМ-2026
Киев стонет от «Бандеролей»: на что способны новые российские дроны-ракеты
ВСУ переносят военные заводы из-за артиллерии РФ
Россиян предупредили о новой схеме обмана с билетами на поезд
Стало известно о крупной попытке атаковать Москву
В России начнет действовать профстандарт писателя
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.