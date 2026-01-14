Атака США на Венесуэлу
Парижский ужин на русской кухне: запеченная телятина с грибами. Изысканно, сытно, пальчики оближешь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — элегантный мост между утонченностью французской кухни и щедрой душевностью русского стола. Нежнейшая телятина, томленная с ароматными лесными грибами в сливочном соусе под хрустящей сырной корочкой, создает гармонию, которая говорит сама за себя. Оно одновременно изысканное и невероятно сытное, идеально подходящее для особенного ужина, когда хочется создать праздничную атмосферу без излишних сложностей. Аромат, наполняющий кухню во время приготовления, обещает настоящее гастрономическое удовольствие.

Вам потребуется: 600 г телятины (огузок или кострец), 300 г шампиньонов, крупная луковица, 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сливочного масла, соль, черный перец, прованские травы. Мясо нарежьте крупными кубиками и обжарьте на смеси масел до румяной корочки. Переложите в огнеупорную форму. В той же сковороде обжарьте нарезанные грибы с луком до мягкости. Выложите грибы к мясу, посолите, поперчите, добавьте травы. Залейте сливками и посыпьте натертым сыром. Запекайте под фольгой 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до золотистой корочки. Подавайте с картофельным пюре или хрустящим багетом.

