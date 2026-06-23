Перестал покупать сливочный сыр после того, как попробовал сделать этот на ряженке

Сделать сыр из кисломолочки проще, чем сварить пельмени. Все что нужно — это сок лимона, марля и холодильник.
Ингредиенты
Ряженка (4%) — 500 г, кефир (2,5%) — 500 г, йогурт (0%) — 250 г, лимон — 0,5 шт.
Как готовлю
Сначала беру глубокую миску и выливаю туда всю ряженку, кефир и йогурт. Выжимаю сок из половины лимона, вливаю ровно столовую ложку в молочную смесь и быстро перемешиваю — буквально через минуту начнет сворачиваться.
Дуршлаг застилаю марлей в 3–4 слоя, ставлю его в кастрюлю, чтобы стекала сыворотка, и выливаю туда всю нашу створоженную массу. Убираю эту конструкцию в холодильник на 36 часов — да, ждать придется, но оно того стоит.
Через полтора дня марля остается почти сухой, а внутри — густой, нежный, сливочный сыр, который я храню в закрытом контейнере.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Никаких танцев с бубном. Текстура получилась воздушная, как суфле, а на вкус — будто нежнейший сливочный сыр, только без химии. Рекомендую подавать с медом и грецкими орехами — пальчики оближешь.