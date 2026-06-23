Перестал покупать сливочный сыр после того, как попробовал сделать этот на ряженке

Перестал покупать сливочный сыр после того, как попробовал сделать этот на ряженке

Сделать сыр из кисломолочки проще, чем сварить пельмени. Все что нужно — это сок лимона, марля и холодильник.

Ингредиенты

Ряженка (4%) — 500 г, кефир (2,5%) — 500 г, йогурт (0%) — 250 г, лимон — 0,5 шт.

Как готовлю

Сначала беру глубокую миску и выливаю туда всю ряженку, кефир и йогурт. Выжимаю сок из половины лимона, вливаю ровно столовую ложку в молочную смесь и быстро перемешиваю — буквально через минуту начнет сворачиваться.

Дуршлаг застилаю марлей в 3–4 слоя, ставлю его в кастрюлю, чтобы стекала сыворотка, и выливаю туда всю нашу створоженную массу. Убираю эту конструкцию в холодильник на 36 часов — да, ждать придется, но оно того стоит.

Через полтора дня марля остается почти сухой, а внутри — густой, нежный, сливочный сыр, который я храню в закрытом контейнере.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Никаких танцев с бубном. Текстура получилась воздушная, как суфле, а на вкус — будто нежнейший сливочный сыр, только без химии. Рекомендую подавать с медом и грецкими орехами — пальчики оближешь.