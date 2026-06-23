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23 июня 2026 в 09:21

Алжирцы одержали первую победу на ЧМ-2026

Сборная Алжира победила Иорданию со счетом 2:1 на чемпионате мира

Надир Бенбуали (первый справа) из Алжира празднует забитый гол Надир Бенбуали (первый справа) из Алжира празднует забитый гол Фото: Song Haiyuan/XinHua/Global Look Press
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Сборная Алжира обыграла команду Иордании со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в американской Санта-Кларе.

Счет в матче открыли иорданцы: на 36-й минуте отличился Низар Аль-Рашдан. После перерыва алжирцы сумели переломить ход встречи благодаря голам Надира Бенбуали на 69-й минуте и Амина Гуири — на 82-й.

Победа стала для Алжира первой на нынешнем мировом первенстве. Команда набрала три очка и поднялась на третье место в группе J. В стартовом туре алжирцы уступили аргентинцам со счетом 0:3. Для дебютантов турнира из Иордании это поражение стало вторым подряд. Команда остается без очков и лишилась шансов на выход из группы.

Ранее гол в матче второго тура группового этапа против Австрии позволил нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси стать абсолютным рекордсменом чемпионатов мира. Забитый мяч стал для него 17-м на мировых первенствах.

До этого сборная Франции одержала победу над командой Ирака со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Голы у французов забили Килиан Мбаппе (на 14-й и 54-й минутах) и Усман Дембеле (на 66-й минуте).

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Алжир
Иордания
Чемпионат мира по футболу
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