Переносить сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ в России пока не планируют

https://static.news.ru/photo/d0b98604-111f-11eb-8ae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Переносить сроки сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса, пока не планируется, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Такой сценарий не обсуждается. Сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Но о переносе сроков сейчас речи не идёт, даже нет такой необходимости обсуждать, — сообщил ТАСС Кравцов.

В 2021 году ЕГЭ планируется традиционно провести в три этапа: досрочный — с 22 марта по 16 апреля, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 3 по 17 сентября. ОГЭ для выпускников 9-х классов также планируется провести в установленные сроки: досрочный этап — с 20 апреля по 14 мая, основной — с 21 мая по 1 июля и дополнительный — с 3 по 22 сентября.

В прошлом учебном году из-за коронавируса ЕГЭ перенесли на более поздний срок, а ОГЭ отменили.

Как писал NEWS.ru, участники экзаменов, их учителя и родители по итогам кампании ЕГЭ 2020 года обратились в Рособрнадзор с предложениями по изменению правил сдачи единого госэкзамена. Среди писем были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов. Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы.