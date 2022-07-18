Шоумен Михаил Ширвиндт в беседе с NEWS.ru опроверг информацию о критическом состоянии отца — актера и режиссера Александра Ширвиндта. Он отметил, что его отец регулярно проходит в это время года профилактический осмотр и это никак не связано с якобы критическим состоянием актера.

Из года в год в это время папа ложится на профилактический осмотр, так как потом ему ехать на рыбалку на три недели. Все эти 20 лет СМИ пишут, что Ширвиндт в критическом состоянии доставлен в реанимацию. Он давно уже к этому привык и не обращает на это никакого внимания. Мне вот прямо сейчас прислали заметку, мол, невестка Ширвиндта сообщила о смерти Александра, а дело тут в том, что недавно была годовщина смерти ее отца, вот они и передергивают как могут, — заявил Ширвиндт.