Перечислены налоговые изменения, которые ждут россиян

https://static.news.ru/photo/cba1fbc4-9a23-11ea-8747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году было принято более 50 изменений в Налоговый кодекс РФ. Например, отменили ЕНВД — единый налог на вменённый доход, теперь большинство малых предприятий и ИП перейдёт на упрощённое налогообложение.

Самыми важными изменениями являются повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше пяти млн рублей в год и увеличение НДПИ в 3,5 раза (налога на добычу полезных ископаемых, что актуально для производителей соли, удобрений для АПК и т.д.), — отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Также налогами теперь облагаются банковские депозиты. НДФЛ надо будет заплатить с процентного дохода по вкладам, выплаченного за год, за минусом необлагаемого процентного дохода, пишет ПРАЙМ.

Социологи утверждают, что россияне готовы к повышению налогов при условии, что они пойдут на улучшение качества жизни россиян. По данным ВШЭ, на это согласны 60% опрошенных.

Так, правительство предложило ввести налог в пользу безработных. По сути, это значит, что с каждого работающего будет взиматься налог в пользу людей, потерявших работу. Такой закон существовал в РФ в начале 1990-х, напомнили эксперты, отметив, что его отменили, признав неэффективным.

Среди инициатив есть и цифровой налог, который могут возложить на иностранные интернет-компании (Facebook, YouTube), которые пользуются данными россиян для формирования своих рекламных кампаний.

Старательскую деятельность (добыча драгметаллов частными лицами) предложил обложить налогом Минфин, писал ранее NEWS.ru.

Сейчас в России на добычу имеют право только юридические лица по специальной лицензии. Новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения, ограниченные по запасам металла от одного до 20–30 килограммов.

В феврале Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который в том числе предусматривает признание цифровой валюты имуществом, а значит и её могут подогнать под налоговый кодекс.

А вот вернуть налоговый вычет вскоре могут за физкультуру и фитнес. Минфин подготовил поправки в налоговый кодекс о предоставлении гражданам социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги.